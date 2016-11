Sest Senat faz seleção para nutricionista em Picos

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos e avaliação de competências. O processo seletivo terá validade de doze meses, a partir da data de anúncio. O contratado deverá desenvolver atividades e atendimentos na Unidade e nos projetos feitos em parceria com o órgão.

A seleção também obedece a legislação ao ser inclusiva, permitindo pessoas com deficiência participar da seleção. Caso aprovada, a pessoa terá prioridade de contratação, conforme previsto no artigo 93, da Lei 8,213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto 3298/99 ou certificado de reabilitação profissional emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).