Sest Senat leva conscientização sobre o câncer de mama para bairros de Picos

Prevenir é melhor do que remediar. E em casos de câncer, o ditado popular nunca foi tão verídico. E foi pensando nisso que a Unidade do Sest Senat de Picos vai realizar, durante essa semana, uma mobilização pelo “Outubro Rosa” em bairros da cidade. A ideia é levar ações educativas para a população, para que a mesma tenha o conhecimento de como pode evitar o aparecimento de novos casos.

As ações acontecem nesta quarta, quinta e na próxima segunda-feira. O primeiro bairro a ser contemplado é o Paraibinha, onde as atividades acontecem durante a manhã. “Fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde de Picos, onde faremos diversas atividades, como distribuição de panfletos, brindes, palestras educativas e também atividades laborais com o fisioterapeuta do Sest Senat”, explica Layon Feitosa, coordenador de promoção social do órgão.

Logo em seguida, será a vez dos bairros Belinha Nunes I e II, onde as equipes farão as atividades no período da tarde. Na próxima segunda, as ações contemplarão os moradores do Cecília Neri I e II, na parte da tarde.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontaram que o Piauí terá pelo menos 580 novos casos de câncer de mama, uma taxa bruta de 34,39 por cada grupo de 100 mil habitantes. E é por isso que, em outubro, se celebra o Outubro Rosa, como uma maneira de chamar atenção para a doença, que atinge, principalmente, mulheres. “É inquestionável que o câncer é um problema de saúde pública. E precisamos fazer a nossa parte na prevenção da doença. Por isso, fizemos essa parceria com a Secretaria de Saúde, para levar as orientações de como podemos prevenir a doença. Uma alimentação equilibrada e a adoção de hábitos saudáveis podem contribuir para reduzirmos o número de casos”, reforçou o diretor da Unidade do Sest Senat de Picos, Rodrigo Saburido.