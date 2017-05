Sete pessoas são presas suspeitas de explosões a caixas eletrônicos no PI

Policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e das Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais (Rone) prenderam sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher, suspeitas de integrarem uma quadrilha que explodiam caixas eletrônicos no Piauí. O grupo foi preso no início da tarde desta segunda-feira (29) em uma casa no bairro Torquato Neto, Zona Sul de Teresina.