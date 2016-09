Setembro Amarelo: Campo Grande do Piauí realiza campanha de prevenção contra o suicídio e valorização da vida

A culminância da campanha acontecerá sexta feira dia 07/10 na câmara dos vereadores de Campo Grande do Piauí

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande do Piauí vem realizando durante o mês de setembro a Campanha de prevenção contra o suicídio. O Setembro Amarelo já foi realizado nos núcleos dos serviços de convivência das localidades Canela de Velho, Serra do Campo Grande e em escolas municipais entre os dias 20 e 27 de setembro. A culminância da campanha contra o suicídio acontecerá no dia 07 /10, na câmara dos vereadores, tendo como palestrante a psicóloga Graça Moura que discorrerá sobre o grave problema de saúde publica.

Conforme informa a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos suicídios poderiam ser evitados. No Brasil, órgãos e entidades públicas engajam-se em divulgar as formas de prevenção. O principal objetivo do Setembro Amarelo é chamar atenção apara os principais sinais de alerta e reconhecer os padrões de pensamento suicida, além de quebrar o tabu que existe envolvendo o suicídio de que esclarecer, conscientizar e estimular a prevenção para reverter situações críticas como as que o pais e o mundo está enfrentando.

O problema de saúde pública que se encara é causado, principalmente, pelo desconhecimento das pessoas sobre as causas do suicídio e os tratamentos para evitar que ele aconteça. Muitas vezes, familiares e amigos não reconhecem os sinais de que alguém querido vai tirar a própria vida. Aliás, muitas vezes, a própria vítima não entende que precisa de ajuda e acaba se afundando cada vez mais em uma solidão desesperadora.