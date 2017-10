Sexo melhora a imunidade e possui outros 6 benefícios. Confira!

1 – Fortalece a musculatura do assoalho pélvico

Exercícios para fortalecer o assoalho pélvico (contração da região do períneo) podem ser feitos enquanto está sentada trabalhando e, também, durante o ato sexual. Eles até aumentam o prazer, além de ajudar a melhorar o controle da bexiga.

2 – Alivia a obstrução nasal

Ter um orgasmo alivia temporariamente os seios nasais. Portanto, sexo é bom contra as alergias.

3 – Aumenta a imunidade

Pessoas que transam uma ou duas vezes por semana têm até 30% de níveis mais elevados da imunoglobulina A, que estimula o sistema imunológico e colabora com o combate de infecções, como resfriados e gripe.

4 – Melhora o sono

O hormônio oxitocina aumenta quando faz sexo e o nível elevado ajuda a dormir melhor. Se tem problemas para cair no sono e descansar o tempo necessário, que tal se divertir entre quatro paredes?

5 – Reduz o risco de doença cardíaca

Uma pesquisa constatou que homens que fazem sexo duas ou mais vezes por semana cortam o risco de desenvolver doenças cardíacas pela metade.

6 – Adiciona anos de vida

Mulheres que gostam de sexo vivem mais do que as que o evitam. E o ato pode fazer com que elas se sintam de dois a oito anos mais jovens.

7 – Alivia o estresse

As endorfinas liberadas durante o sexo ajudam a aliviar a tensão e a deixar de lado os momentos ruins do dia.

Cidade Verde