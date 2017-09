Show de Zé Geraldo encerra 5ª edição do SaliVaG

Após cinco dias de palestras, lançamentos de livros, visitas aos livreiros apresentações no circo das letras e shows musicais, a 5ª edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaliVaG) encerrou na noite desse domingo (17) com o show do cantor Zé Geraldo. Uma multidão esteve no Estádio Helvídio Nunes para prestigiar a apresentação do artista mineiro.

Zé Geraldo cantou músicas que marcaram sua carreira e embalou o público no encerramento do evento. Antes da apresentação do cantor, a banda picoense Tribal, também se apresentou no palco montando no Estádio Helvídio Nunes.

No intervalo de um show para o outro, o prefeito Padre Walmir Lima e a secretária de Educação, Rosilene Monteiro, agradeceram a população de Picos e região pela participação no SaliVaG e os apoiadores do evento.

Em entrevista à imprensa, Zé Geraldo falou um pouco da sua carreira atualmente. Segundo ele, hoje está colhendo os frutos que plantou nos seus mais de 30 anos de música. “A minha carreira está boa, graças a Deus. Todo lugar que eu vou às pessoas cantam minhas músicas e é um alimento para o meu coração”, comemorou.

O artista declarou ainda que além de se apresentar por todo o Brasil, no momento está também fazendo um disco e um DVD novo e escrevendo um livro.

