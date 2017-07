Show Dia Mundial do Rock Beto Sousa os Karas e Cirillo Vaz

“Dia do Rock” na Empório Beer em Picos. Aconteceu na noite de sábado (15), uma noite temática, com a presença de vários fãs do gênero musical. Para alguns o Rock é só mais um estilo musical, mas para outros, representa uma maneira de expressar suas ideias sobre o mundo.

O Dia Mundial do Rock é celebrado em 13 de julho, em homenagem ao megaevento evento Live Aid, em 1985.



Segundo o grupo de amigos que organiza o evento na cidade, ontem, você tem muitas razões para se apaixonar ao som dos grandes clássicos nacionais e internacionais, nas vozes marcantes de Cirillo Vaz, Beto Sousa e Os Karas. Como dizem por aí, salve o bom e velho Rock And Roll.

Parabéns para você que garantiu a entrada da festa e adquirir a camiseta “Dia do Rock”.

Vejas as imagens: “Dia do Rock” na Empório Beer em Picos.