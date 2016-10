Silvio Leite ministra palestra para empresários do Picos Plaza Shopping

Picos está prestes a ganhar seu primeiro shopping center, o Picos Plaza Shopping. Para ajudar os lojistas a incrementar ainda mais seu negócio, o shopping preparou uma série de palestras para a categoria. Uma delas será com o empresário Silvio Leite, no próximo dia 27.

Silvio Leite é um experiente empresário, com 45 anos de trabalho e convivência no mundo dos negócios tanto no Piaui como no Brasil. Ele foi o responsável pelo planejamento, lançamentos e construção dos Shoppings: Teresina, Colonial e São Luis Shopping. Além disso, em 1998 criou o Pagcontas rede de recebimento de contas que facilitou a vida dos piauienses, e se tornou a maior rede de correspondente bancário do Brasil.

Silvio também foi Secretario de Comunicação e de Turismo nas gestões dos governadores Wellington Dias e Wilson Martins. A palestra com o empresário acontece dia 27 de outubro, às 19h. Na ocasião ele ira abordar temas como definição de Shopping Center, Administração, Propaganda & Marketing, atendimento ao cliente,inovação, além de preciosos conselhos para os lojistas.