Sindicato denuncia desvio de funções de policiais civis de Picos

O Sindicato dos Policiais Civis do Piauí (Sinpolpi) denunciou, junto ao Ministério Público do Trabalho, o desvio de função dos policiais civis da cidade de Picos. De acordo com a categoria, quatro policiais estão escalados para realizar a guarda dos veículos apreendidos no antigo prédio da Delegacia Regional, situado na Avenida Severo Eulálio.

Carros, motocicletas e sucatas estão amontoados no pátio do prédio, que foi condenado pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros há cerca de quatro anos, oferecendo riscos aos policiais que fazem a guarda dos veículos diariamente.

Desvio de Função

Segundo o diretor regional do Sinpolpi, Joel Joaquim dos Santos, ainda não existe um prazo determinado para a retirada dos veículos do local. O sindicalista informou que o juiz ainda não visualizou o processo. “Vou entrar em contrato com o presidente do sindicato, Constantino Júnior, para falar com o advogado e ele peticionar para que o juiz possa fazer algo no sentido de concluir essa ação civil, determinando que os policiais saiam desse desvio de função e essa função insalubre”, disse.

Situação precária

Joel afirmou ainda que além da situação precária do prédio, os policiais sofrem também com ataques de meliantes. “Os meliantes estão até atacando lá e um policial civil sozinho é um risco muito grande”, pontuou.

Com o acumulo no antigo prédio, os veículos estão alocados agora em frente às novas instalações da Central de Flagrantes, situada na Rua São Sebastião, no bairro Canto da Várzea.

Veículos nas calçadas

O Sindicato denuncia que os veículos ficam estacionados na rua ou na calçada, atrapalhando o trânsito e a passagem de pedestres. “Está ficando na mesma situação. São veículos na rua, no pátio e já estão colocando até no pátio da escola ao lado”, denunciou.

O diretor do sindicato informou também que o processo corre desde 2015, e mesmo após a realização de várias audiências no Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma providência foi tomada.