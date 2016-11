Sindicato dos Trabalhadores Rurais realiza eleição de nova diretoria em Campo Grande do Piauí

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Campo Grande do Piauí, irá realizar as eleições da próxima diretoria no dia 26 de novembro (sábado), com duas chapas concorrentes para o quadriênio 2017-2020. Os associados que estiverem com as contribuições em dia, devem participar da votação. A eleição será realizada na Sede do sindicato, das 8h às 16h. Além do presidente, serão eleitos o vice-presidente, secretário-geral, suplentes e membros do conselho fiscal.

Dois grupos concorrerão à direção do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Campo Grande do Piauí, serão 9 urnas distribuídas entre a sede e as zonas rurais do município: cinco (5) na sede do Sindicato, duas (2) na Localidade Canela de velho na Escola Antônio Ferreira de Oliveira e duas(2) na Localidade Carnaibas na Escola Belchior Barbosa da Silva

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais desempenha um papel fundamental para os pequenos agricultores da região, fornecendo auxílio regularização fundiária fiscalização de leis trabalhistas para assalariados, viabilização de aposentadoria, auxílio-doença, renegociação de dívidas, dentre outros.

VEJA AS CHAPAS CONCORRENTES