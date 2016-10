Sistema biométrico atrasa processo eleitoral em Santana do Piauí

As eleições municipais 2016 em Santana do Piauí tem sido marcada por atrasos no processo de votação. Esta é a primeira vez que os 3.469 eleitores aptos a votarem utilizam o sistema biométrico.

A nossa equipe de reportagem entrevistou alguns mesários que relataram haver dificuldades na identificação da digital dos eleitores. Com isso ocorre morosidade no processo, e longas filas se formam nos locais de votação.

O chefe da 10ª zona eleitoral de Picos, Luís Borges, disse que até o momento as eleições tem ocorrido dentro da normalidade. Algumas ocorrências apenas relacionadas a problemas nas urnas.