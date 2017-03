Sistema prisional do Piauí recebe nove viaturas novas

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) recebeu sete novas viaturas, modelo furgão cela, para serem utilizadas no sistema prisional do Estado. Os veículos foram adquiridos através de parceria entre a Sejus e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Equipes da Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária (DUAP) e Setor de Transportes da Sejus receberam as viaturas nesta quinta-feira (2), em São Paulo (SP). Para o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, os veículos darão agilidade e segurança no transporte de presos.

“São viaturas modernas e seguras, que vão trazer mais segurança no transporte de presos entre presídios e quando da ocorrência de audiências e outros procedimentos”, diz o gestor, ressaltando que a aquisição faz parte do Plano de Modernização do Sistema Prisional.

A Sejus também recebeu mais duas novas viaturas viabilizadas por meio de parceria com a Polícia Federal. Na visão do secretário de Justiça, o Governo do Estado tem focado em apresentar soluções para a área prisional, nas partes de estrutura física, tecnologia e pessoal.

“É importante destacar que esse conjunto de ações e investimentos nas penitenciárias tem como objetivo central assegurar o bem-estar da população, garantindo, portanto, reforço à segurança pública, ao garantir a segurança no sistema prisional”, assinala Daniel Oliveira.

Novos presídios

O Governo do Estado está construindo dois novos presídios no Piauí, a Casa de Detenção Provisória de Campo Maior (160 vagas) e a Cadeia Pública de Altos (600 vagas). O Governo do Estado também já autorizou a construção de uma nova penitenciária em Oeiras (204 vagas).