Site afirma que Rômulo já tem acerto com o Flamengo

Desde a sua ida para a Rússia, em 2012, Rômulo recebe uma chuva de mensagens nas redes sociais com pedidos de “Volta pro Vasco”. Revelado em São Januário, o volante piauiense parece estar perto do retorno ao Brasil, mas com a camisa do principal rival cruzmaltino.

Depois de muitas especulações, o site do canal de TV FoxSports publicou, nesta sexta-feira (16), que a negociação entre Rômulo e o Flamengo está fechada, restado apenas a liberação por parte do Spartak Moscou, com quem o piauiense tem contrato até junho de 2017.

Na semana passada, Rômulo já havia desconversado sobre esses rumores. Ele prefere o silêncio sobre o assunto enquanto estiver de férias no Piauí.

– Só tenho a agradecer a receptividade que meu nome teve entre os torcedores, mas os fatos são que meu contrato com o Spartak vai até Junho/17 e como rege a legislação, sobretudo a ética, só a partir de 01 de Janeiro que eu estarei liberado para conversar com algum clube.

A reportagem do FoxSports, no entanto, garante ter ouvido pessoas ligadas a Rômulo para atestar que o contrato de três temporadas já está acertado.

Oficialmente, o Flamengo só confirmou a contratação do lateral peruano Miguel Trauco.

