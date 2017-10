Situação crítica das delegacias do Piauí é tema de reportagem no Fantástico

O programa Fantástico, da Rede Globo, deste domingo (22/10) exibiu uma reportagem que mostrou o quadro preocupante da Polícia Civil no Brasil e a situação caótica em que se encontram as delegacias do Piauí.

Uma das histórias mostradas pela repórter Neyara Pinheiro é a do senhor Aurito, que precisa percorrer 103 km até Paulistana, a delegacia mais próxima, para tratar de invasões em suas terras.

Em Piripiri, a reportagem mostrou presos acomodados em uma delegacia móvel sob um sol de 40º, tudo com a ciência da justiça.

No Piauí, 68 delegados dão conta de 223 cidades do interior do estado, O delegado Ramon Cavalcante teria que dar conta de 13 cidades, mas só conseguiu atender quatro no período que atuou. Em protesto, ele e outros 19 delegados entregaram os cargos de delegados regionais, só viajam em algumas exceções e as delegacias ficam fechadas.

A reportagem mostrou que em delegacias do Piauí faltam até alimentação. O delegado-geral, Riedel Batista, informou que é dever do estado fornecer a alimentação, mas os delegados desconhecem essa prática.

A presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Piauí informou que falta papel, impressora, computador e que muitas vezes falta o delegado não tem viatura para trabalhar.

ASSISTA AQUI A REPORTAGEM COMPLETA