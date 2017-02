Situação do açude Barreiras é destaque em reportagem especial da TV Record

A situação do açude Barreiras, localizado no município de Fronteiras, foi mostrada na noite desta quinta-feira (23) durante em uma parte da série “A Grande Seca” que está sendo exibida no quadro Reportagem Especial do Jornal da Record que vai ao ar em cadeia nacional.

A reportagem percorreu alguns municípios da região do Cariri, como Campos Sales-CE e Salitre-CE, mostrando a dura realidade das populações atingidas pela estiagem. No município de Fronteiras o repórter Fábio Menegatti entrevistou o produtor rural Thompson Alencar e o pescador Edson Camelo, que emocionado descreveu à reportagem o sentimento que impera no coração de todos os Fronteirenses.

Especial “A Grande Seca”

Ao longo do caminho da seca, 2,5 mil km de histórias de vida e de luta no coração do Nordeste. O repórter Fábio Menegatti e o cinegrafista André Cunha mostram a terra dos cajus, em que a árvore que dá o fruto virou lenha, e ainda encontram comunidades fantasmas, abandonadas por quem fugiu da seca.

