Sob forte comoção, Maria José é empossada prefeita de Santana do Piauí

Após a trágica morte do prefeito eleito em Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Moura, o Francisco Borges (PTB), a vice-prefeita eleita, Maria José de Sousa Moura (PP), foi empossada prefeita do município para o quadriênio 2017/2020. A solenidade de posse aconteceu na tarde deste domingo, 01, por volta de 15h30min, na Câmara Municipal de Vereadores, centro da cidade.

Na oportunidade ainda ocorreu a posse dos nove vereadores eleitos para o Legislativo Municipal, e a formação da mesa diretora para o biênio 2017/2018. Dezenas de pessoas, além da deputada estadual Belê Medeiros (PP) compareceram à cerimônia que foi marcada pela forte comoção dos presentes.

O presidente da Câmara Municipal, Raimundo Honorato de Moura (PTB) declarou aberta a sessão de posse dos candidatos eleitos no pleito municipal de 2016, onde foi solicitado um minuto de silêncio in memoriam ao prefeito eleito Francisco Borges. Em seguida, ocorreu a posse dos vereadores que ocuparão cadeiras na Casa: Marcos Venicio Leal (PMDB); Antônio Joaquim Leal (PMDB); Erisvaldo de Sousa Batista (PTB); Egivan Miguel de Araujo (PSB); Ricardo Francisco Rodrigues (PTB); Geosmar Pedro de Aquino (PSD); João de Deus José de Almeida (PTB); Raimundo Honorato de Moura (PTB) e Clarete Rabêlo Leal (PMDB).

Dando continuidade ao protocolo da sessão ocorreu a votação para a escolha da mesa diretora da Câmara Municipal. Por cinco votos venceu a chapa encabeçada pelo candidato à presidência da Casa, Geosmar Pedro de Aquino (PSB); tendo como vice-presidente, o vereador Antônio Joaquim Leal (PMDB) e secretário Marcos Venício Leal (PMDB).

Em seguida foi empossada a vice-prefeita eleita, Maria José de Sousa Moura, que devido à morte de Francisco Borges, e de acordo com a linha sucessória do Executivo Municipal tomou posse como prefeita de Santana do Piauí. Durante seu discurso, muito emocionada Maria José enfatizou que dará continuidade aos projetos e planos discutidos junto à Francisco Borges.

“Gostaria de agradecer aos presentes [chorou] e dizer que hoje temos uma grande dor e só saudade. Talvez, não sei [chorou] sendo esta pessoa que ele foi, Deus tenha solicitado que ele tivesse em um plano mais elevado. É muita dor, quero agradecer no nome dele a cada um de vocês, mas acredito que ele está feliz, pois o projeto dele será dado continuidade, o que nos propusemos a fazer será feito”, disse Maria José de Sousa Moura.