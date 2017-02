Sociedade Esportiva de Picos comemora 41 anos de fundação

A Sociedade Esportiva de Picos (Sep) comemora nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, 41 anos de fundação. A data será lembrada de forma discreta com corte de bolo no Estádio Municipal Helvídio Nunes de Barros, logo após o encerramento do treino.

Segundo o presidente do Picos, Rodrigo Lima, a comemoração do 41º aniversário do clube será entre os dirigentes, atletas, comissão técnica, profissionais da imprensa, patrocinadores e torcedores que estiverem presentes ao Estádio Helvídio Nunes nesta quarta-feira, 8.

O clube está participando do Campeonato Piauiense de Futebol Profissional da Primeira Divisão e, no próximo sábado, 11, enfrenta o Flamengo de Teresina. A partida está prevista para as 17 horas no Estádio Lindolfo Monteiro.

História

A Sociedade Esportiva de Picos, conhecida como Sep, foi fundada em 08 de fevereiro de 1976. A iniciativa veio de um grupo de amigos que resolveram criar um time para representar a cidade no futebol profissional no estado do Piauí.

No grupo estavam o médico e depois deputado estadual, Warton Santos; Francisco Messias de Oliveira, Waldemar Moura Santos, conhecido como Dr. Waldinho; Dimas Leles, José Cércio de Macedo, Expedito de Sousa Lima, José Cursino, Raimundo Nogueira e Rená Costa. O primeiro presidente da Sociedade Esportiva de Picos foi o comerciante Francisco Messias Oliveira, que depois viria a ser eleito vereador.

A Sociedade Esportiva de Picos é tetra campeã piauiense da primeira divisão. Os títulos vieram em 1991, 1994, 1997 e 1998. Foi também vice-campeão estadual nos anos de 2008 e 2009 e vice-campeão da Copa Piauí duas vezes, em 2008 e 2009. Campeão da Segunda Divisão em 2007 e vice em 2015.As principais participações do clube no futebol brasileiro foram em 1992 na Copa do Brasil, diante do Fluminense-RJ, e em 1998 contra o Vasco da Gama-RJ, em pleno Estádio Helvídio Nunes, quando empatou em 1 a 1.

Fonte: Gp1