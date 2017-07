Sono ao volante pode ter sido causa de acidente que matou filha de ex-secretário

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Isaías Segundo, informou que uma das causas do acidente que matou a filha do ex-secretário Estadual de Saúde, Francisco Costa, pode ter sido sono ao volante. Além desta possibilidade, a PRF não descarta que um animal tenha invadido a pista ou que uma ultrapassagem tenha sido feita de forma indevida.

“Suspeitamos de sono ao volante por parte do motorista do HB20, onde estava a família, por conta do horário do acidente, que foi à noite”, informou o inspetor.

O trecho onde aconteceu o acidente, na BR-230 entre Floriano e Nazaré do Piauí, é de via reta e ultrapassagens são permitidas.

O HB20 onde estava a filha do secretário colidiu frontalmente de forma lateral com um caminhão carregado de refrigerantes. “Foi constatado que o motorista do HB20 invadiu a faixa contrária”, acrescentou o inspetor.

Além da filha do secretário, o condutor do veículo, o engenheiro Rubens Neres, também morreu.

O motorista do caminhão- não teve a identidade revelada- saiu ileso e teria prestado socorro às vítimas.

A PRF alerta que o trecho da rodovia onde aconteceu o acidente é de pista simples, mas tem faixas contrárias e é preciso que os condutores estejam atentos para evitar colisões.

“Já foram identificados outros acidentes neste trecho de colisão frontal. É um trecho que necessita de uma atenção muito maior por parte dos condutores”, orienta o inspetor.

Motorista do Caminhão socorreu as vítimas

O motorista do caminhão- que colidiu frontalmente com o carro de passeio que vinha a família de um ex-secretário de Saúde do Piauí- prestou depoimento e relatou detalhes do acidente. Ele contou à Polícia Civil que após o impacto, o veículo pequeno, modelo HB20, teve um princípio de incêndio e que a mãe das crianças pediu para que ele salvasse suas duas filhas.

“Estava trafegando quando, de repente, percebi um carro de passeio (HB20) vindo em sentido contrário. O carro entrou na pista do caminhão, na contramão, e seguiu até o acostamento, retornando em seguida para a pista. Nesse momento, quando percebi que haveria o choque, tentei puxar o caminhão para o acostamento, mas os veículos se chocaram de frente, mais na lateral do caminhão”, relatou o motorista do caminhão envolvido no acidente. Ele- que não teve a identidade revelada- escapou ileso.

O motorista do caminhão conta ainda que após a colisão o HB20 rodopiou pelo menos três vezes na pista. Em seguida houve um princípio de incêndio que foi debelado por ele, segundo depoimento. O fogo teria sido apagado com o extintor de incêndio do caminhão.

Ele relata ainda que a mãe da meninas, a nutricionista Sara Jane Morais Vieira, pedia pela vida das filhas que estavam no banco de trás do HB20 e também reclamou que estava sendo sufocada pelo cinto de segurança.

“Utilizei uma faca para cortar o cinto de segurança e entrei em contato com o 190 para pedir socorro”, disse o motorista em outro trecho.

O depoimento do motorista será confrontado com a versão das sobreviventes. As causas do acidente estão sendo apuradas, mas há a suspeita que o condutor do Hb20 tenha dormido ao volante.

Cidade Verde