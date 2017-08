STF proíbe feriado, mas sindicato mantém fechamento de bancos nesta segunda

O presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, Arimateia Passos, informou que os órgãos competentes ainda não foram notificados sobre a liminar do STF e que, por isso, o não funcionamento dos bancos nesta segunda-feira (28) será mantido.

“Decisão judicial é para ser cumprida. Como a liminar só foi concedida no sábado, ainda não houve notificação. Enquanto não for comunicado aos órgãos competentes, o fechamento está mantido”, informou o presidente do Sindicato dos Bancários. O presidente cita, ainda, que os bancos já haviam definido programação para abertura das agências somente na terça-feira (29). Os boletos bancários com data de vencimento em 28 de agosto, por exemplo, podem ser pagos na terça, 29, sem prejuízos ao consumidor. Matéria original

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, determinou, através de liminar expedida nesse sábado (26), que as agências bancárias do Piauí funcionem em expediente normal nesta segunda-feira (28), feriado estadual do Dia do Bancário.

A decisão do STF é baseada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5396, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif), que questiona a Lei estadual nº 6.702/2015, de autoria da deputada estadual Flora Izabel (PT).

O ministro Celso de Melo defende que a norma “parece transgredir a cláusula inscrita no artigo 22, inciso I, da Constituição da República, que dispõe sobre a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho”.

O ministro ressaltou, ainda, que cabe exclusivamente à União editar normas no âmbito do sistema financeiro nacional, não cabendo aos estados disciplinar o funcionamento das instituições financeiras. “A Carta Política expressamente outorgou à União Federal a prerrogativa institucional de dispor, de regular e de definir os dias em que não haverá funcionamento das instituições financeiras”, afirmou o Celso de Melo.

Com a decisão liminar, o feriado bancário no Piauí fica suspenso até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Sindicato faz ato

O Sindicato dos Bancários do Piauí ainda não se posicionou oficialmente sobre a decisão liminar do STF. A categoria promete, nesta segunda, realizar um ato público na Praça Rio Branco, Centro de Teresina, para protestar “por mais respeito e valorização”aos trabalhadores bancários do Estado.

Já a comemoração festiva será neste domingo, na AABB, às 17h00, com as atrações musicais. O presidente do SEEBF-PI, Arimatea Passos destaca a importância do Dia do Bancário no Piauí.

“Esse feriado representa uma grande conquista da categoria. Representa a valorização que o trabalhador bancário merece. Apesar de a Federação Nacional dos Bancos contestar nosso feriado, nós mantemos nossa conquista e festejamos como todo direito”, disse Arimatea.

