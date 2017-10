STTRAM firma convênio com o IFPI para implantação do projeto “Zona Azul Digital”

Na manhã desta quarta-feira (25), a Prefeitura de Picos através da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (STTRAM) firmou uma parceria com Instituto Federal do Piauí (IFPI) para lançar o projeto “Zona Azul Digital”.

O convênio foi firmado durante encontro nas dependências o Instituto Federal do Piauí localizado no Bairro Pantanal. Estiveram presentes na ocasião o Procurador do Município de Picos; Tiago Iglesias, o Secretário de Transporte; Edilberto Cirilo, o Diretor Administrativo; Moacir Abreu, os Professores do eixo de informática e comunicação do IFPI; Jáder Abreu, Aislan Rafael, Jesiel Viana; e o Diretor de Ensino do Campus Picos, José Ferreira Júnior.

O projeto tem como objetivo automatizar o trabalho de fiscalização e arrecadação referente à modalidade de estacionamento Zona Azul utilizando tecnologia da informação para diminuir o custo e a complexidade do trabalho de fiscalização, além de incentivar a rotatividade de vagas de automóveis, através do monitoramento de veículos em determinados pontos da cidade de Picos.

De acordo com o secretário de Transporte, Edilberto Cirilo e do professor de Informática, Jader Abreu o “Zona Azul Digital” começará a funcionar daqui a três meses.

CCOM