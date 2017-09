STTRAM lança Semana Nacional do Trânsito

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) em parceria com a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (STTRAM) lançou na manhã desta quarta-feira, dia 13, na praça Félix Pacheco em Picos, a Semana Nacional do Trânsito.

O Dia Nacional do Trânsito é comemorado em 25 de setembro. Esta data está inserida na Semana Nacional do Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro. O principal objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo o motorista e pedestre devem ter no trânsito.

O tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito” traz como mensagem principal a importância e valorização da responsabilidade de cada um para um trânsito mais seguro e estará presente em todas as iniciativas voltadas à segurança no trânsito em todo o país, como as campanhas de volta às aulas, conscientização de motociclistas, respeito aos pedestres e ciclistas, além das campanhas sobre o uso de celular, álcool e direção, Movimento Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito e também nas ações voltadas ao Dia Mundial em Memória às vítimas do trânsito, em novembro.

CCOM