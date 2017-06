Sua internet fora do ar? DNS da Google está passando por instabilidade no Brasil

O DNS da Google, alternativa bastante utilizada por quem busca mais velocidade e quer fugir as configurações padrão das operadoras, parece estar fora do ar na tarde desta quarta-feira (14). O problema começou em torno das 15h, no horário da Brasília.

O problema parece afetar somente usuários brasileiros, pois apenas nossos conterrâneos reclamam do problema nas redes sociais. O Canaltech efetuou testes e constatou o problema, com uma falta total de acesso à internet utilizando o DNS da Google tanto em conexões cabeadas quanto sem fio nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte. A alteração para a configuração normal da operadora resolveu o problema, reestabelecendo a rede sem problema de navegação algum.

Quem é usuário do serviço já deve saber como fazer isso, mas mesmo assim, vai a dica. Caso você esteja enfrentando problemas, no Windows, acesse a Central de Rede e Compartilhamento do seu computador. Selecione a conexão ativa e, depois, clique em Propriedades. Selecione a opção Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) e, mais uma vez, clique em Propriedades.

Na tela, selecione a opção “Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente”. Para confirmar que você está usando o Gogle DNS, basta verificar, logo abaixo, pelas configurações 8.8.8.8 e 8.8.4.4 como opção de servidor. A alteração indicada desfaz tudo isso e retorna sua rede aos ajustes padrão da operadora.

Vale a pena lembrar que, em 2014, o Google desativou sua opção local de DNS para os usuários brasileiros, com aqueles que optaram em continuar utilizando o recurso sendo redirecionados por meio de servidores nos Estados Unidos, o que acabou gerando um aumento na latência para os internautas nacionais.

Até onde se sabe, entretanto, a situação desta quarta está relacionada a um problema pontual. O Google não se pronunciou sobre o assunto e sua página de status, que não é atualizada em tempo real, e ainda não reflete o problema, que parece ser localizado.

CanalTec