Sucesso!!! a Inauguração do Pimenta Beer

O empreendimento promete renovar a noite de Picos com muita qualidade, e um espaço totalmente moderno e atraente. Eu estive no local, e pode conferir os atrativos do empreendimento. Os diferenciais do Pimenta Beer – Bar e Resto, são a culinária que oferece um cardápio diverso e delicioso para agradar a todos os públicos, outro diferencial são os drink’s, de altíssima criatividade e qualidade, e a cerveja extremamente gelada.

O abre de inauguração foi um verdadeiro sucesso, com a boa musicalidade dos cantores Robson Rocha e Bárbara Guedes que agradaram a galera baladeira da cidade e deixou os clientes com gostinho de quero mais.

Agradecemos e parabenizamos a Juliana Galvão e Daniel Rocha pela recepção e pelo empreendimento.

com sua ótima estrutura, sua qualidade e seus diferenciais, o Pimenta Beer, é um point que indicamos a conhecer na cidade.

Localizado na Praça de Alimentação de Picos.

Veja abaixo os registros do fotógrafo Genilson Rodrigues, da noite de inauguração: