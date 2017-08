Suplente de vereador Antônio Moura é empossado na Câmara Municipal de Picos

Em uma solenidade bastante prestigiada, o suplente de vereador Antônio de Moura Martins (PC do B) assumiu, na manhã desta quarta-feira (9), seu mandato na Câmara Municipal de Picos. O parlamentar foi empossado pelo presidente da Casa, Hugo Victor Saunders Martins (PMDB), em solenidade realizada no plenário da Câmara.

Antônio Moura assumiu o lugar deixado pelo vereador Carlos Luís Nunes de Barros (PSDB), que pediu licença da Câmara pelo período de 121 dias para tratar de interesse particular.

A solenidade reuniu amigos, correligionários, vereadores e familiares da vereador.

Antônio Moura obteve 752 votos nas eleições municipais e ficou na primeira suplência da coligação “Juntos para continuar crescendo” (PSL / PSDB /PC do B/ PDT/ PTC/ PPL/ PMN).

A solenidade de posse foi realizada logo depois da sessão extraordinária para votação do pedido de licença do vereador Carlos Luís.

De acordo com Antônio Moura, a posse representa um momento único pra ele, uma vez que há muito tempo vem militando na política. “Já fui candidato várias vezes e nunca fui eleito, mas nessa última eleição obtive uma boa votação, cheguei na suplência e hoje estou assumindo esse mandato”, comemorou.

O vereador informou ainda que vai lutar na Câmara pela melhoria nos bairros e povoados da cidade, e sobretudo, dar apoio ao homem do campo. “A gente conhece a classe trabalhadora rural e vamos dar esse suporte para ajudar naquilo que for possível e quanto aos bairros vamos ouvir o povo e apresentar requerimentos para melhoria da população picoense”, pontuou.

O prefeito Padre Walmir Lima esteve presente na posse e declarou que Antônio Moura irá fazer um bom trabalho na Câmara. “Principalmente por ser essa pessoa humilde, trabalhadora e com capacidade de dialogar e eu acredito que ele vai ter muito a colaborar mais ainda”, disse.

PC do B tem primeiro vereador na Câmara Municipal de Picos

A posse de Antônio Moura foi um momento histórico para o Partido Comunista do Brasil (PC do B) na cidade de Picos. É a primeira vez que um vereador da sigla assume um mandado Câmara Municipal.

Segundo o presidente do PC do B de Picos, Joaquim Guedes, é um momento de alegria para o partido, como também de expectativa. “Estamos todos entusiasmados e felizes com essa oportunidade e esse momento é um marco histórico para o partido”, afirmou.