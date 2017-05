As redes sociais estão divulgando, a partir da tarde deste domingo, reprodução de provas que seriam do concurso público para soldado da Polícia Militar, ocorrido neste domingo, dia 21 de maio.

De acordo com informações, as provas teriam sido vazadas ainda na sexta-feira, dois dias antes do certame. A Polícia Militar informou que toda a investigação do concurso está sendo feita pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), que vai divulgar os detalhes da operação. Fonte: Meio Norte