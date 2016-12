Suspeito de assalto a banco em Jaicós é preso no Rio Grande do Norte

Compartilhar A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (12) no bairro de Candelária, Zona Sul de Natal, um homem de 44 anos. De acordo com a PF, ele é acusado de assaltos a bancos, formação de quadrilha e suspeito de envolvimento na morte de um soldado da Polícia Militar ocorrido no Ceará. O homem também era…