Suspeito de envolvimento com drogas é morto a tiros no povoado KM 87

Mais um homicídio foi registrado no povoado KM 87, comunidade situada nas margens da BR 316, perímetro do município de Francisco Santos. O fato aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, 31, quando um homem identificado apenas por “Xuxu”, foi morto a tiros.

A vítima estava na companhia de outras pessoas em um posto de combustíveis, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta. “Xuxu” foi atingido por um tiro no braço e tentou fugir correndo. Ele foi perseguido e executado poucos metros depois, no acostamento da rodovia.

A dupla estava sem capacete e fugiu sem ser identificada. Segundo informações, eles utilizaram uma moto modelo Honda Bros 160.

A vítima residia no povoado KM 87 e era suspeito de envolvimento com o consumo e tráfico de drogas. A morte seria um acerto de contas.

CidadesnaNet