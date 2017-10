Suspeito de matar adolescente em Francisco Santos pede perdão à mãe da vítima

Na manhã do último domingo (01/10) foi encontrado o corpo de Caroline Barros, 16 anos, na zona rural de Lajedo, que fica a cerca de 3 km do município de Francisco Santos. O suspeito de matar a adolescente é o ex-cunhado da vítima, que ao ser preso confessou o crime.

Segundo informações divulgadas no Piauí em Foco, a mãe de Caroline, Dona Marcela, relatou que esteve com Iago Junior, suspeito do assassinato de Caroline, após a prisão dele na central de flagrantes em Picos, onde o mesmo teria pedido perdão a ela, relatando a dona Marcela que teria matado sua filha por amor. O jovem se dizia apaixonado por Caroline, mas ela não o aceitava, não era correspondido. Algumas pessoas relatavam não ter conhecimento do relacionamento dos dois, mas outros já chegaram a dizer que eles tinham sim um certo tipo de aproximação.

A vítima morava sozinha, no km 87, e no sábado (30/09) teriam se encontrado, onde iriam para uma vaquejada, no município de Geminiano. Os familiares acreditam que o crime possa ter sido premeditado.

A mãe de Caroline ainda relatou que quando soube que Iago Junior havia sido preso como suspeito do assassinato de Caroline, resolveu que queria ver ele, então se dirigiu até a Central de Flagrantes de Picos. Ao chegar e se deparar com Iago Junior, o mesmo teria olhado diretamente para ela e pedido perdão. “Olha me perdoe, eu matei a sua filha por amor, eu matei ela porque eu amo muito ela, e ela não me aceitava”, segundo familiares e amigos que estiveram com a mãe, ela teria ouvido essas palavras do jovem Iago Junior.

Os pais de Caroline Barros são separados. A jovem de 16 anos morava sozinha até então, aonde desfrutava de uma vida independente. Caroline Barros tem um filho de pouco mais de um ano de outro relacionamento.