Suspeito de matar ex-companheira se apresenta à polícia

Acompanhado de um advogado, o suspeito de assassinar a jovem Jarnicleide de Holanda Leal, 25 anos, se apresentou na Delegacia Regional de Picos na manhã desta sexta-feira (5). José Adriano dos Santos, 46 anos, é apontado pela polícia de ter assassinado a sua ex-esposa na manhã da última terça-feira (2), com um tiro na cabeça, no bairro Umari.

Após se apresentar a polícia, Adriano foi ouvido pela delegada Laura Regina, titular da Delegacia da Mulher de Picos.

De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, Jonatas Brasil, o suspeito foi surpreendido por um mandado de prisão preventiva expedito pela justiça. “Já aqui na delegacia ele foi informado sobre esse mandado de prisão contra ele”, completou o delegado.

Jonatas informou ainda que o crime já foi elucidado. “Ele já se encontra preso. Vamos ver se a penitenciária receberá ou não ele, porque a gente está com essa dificuldade também. A delegacia já se encontra com 18 presos, porque a penitenciária não está mais recebendo nossos presos e isso é mais uma dificuldade que a gente encontra. Mas graças ao trabalho desempenhado pela delegada Laura o crime já está elucidado com o suspeito preso ”, disse.

Adriano responderá pelo crime de feminicídio.