Suspeito de matar homem a pauladas em Campo Grande do Piauí é preso pela Polícia no interior de São Julião

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar realizada no início da noite desta terça-feira, 22, na localidade Jerimum, zona rural do município de Vila Nova do Piauí, resultou na prisão de um dos homens mais procurados do interior do Estado, identificado por Canuto José de Freitas, de 30 anos.

Ele é suspeito de ter assassinado por motivo fútil e com requintes de crueldade a vítima Severino João de Sousa, de 49 anos. O crime ocorreu na noite do dia 12 de maio, no povoado Serra Nova, município de Campo Grande do Piauí. A vítima estava dormia embriagada quando foi assassinada a pauladas.

Desde então, Canuto estava desaparecido. Segundo informou o delegado Miguel Carneiro Correia, que é titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós, o suspeito estava sendo procurado desde o ocorrido. “Ele estava se escondendo no mato. A polícia esteve em quatro possíveis locais onde ele se abrigada. Ontem a tarde recebemos a informação de que ele estava na casa de sua mãe, na localidade Jerimum. Uma ação foi preparada, o local foi cercado e no início da noite fizemos a abordagem e o capturamos”, disse.

A ação contou com a participação de policiais civis de Jaicós e Picos, e de Militares dos Grupamentos das cidades de Campo Grande do Piauí e Vila Nova do Piauí. No momento da prisão, Canuto estava portando uma arma branca, tipo faca.

Dr. Miguel destacou que o Canuto é um elemento de alta periculosidade. “A liberdade dele oferecia sérios riscos à sociedade. Para se ter uma ideia, é acusado de ter assassinado o próprio irmão [no ano de 2011], porque a vítima teria pego sua moto sem autorização. Além disso, é suspeito de praticar um assalto a um idoso e ainda ter abusado sexualmente da vítima. Ele age com crueldade com as suas vítimas”, pontuou.

Canuto será interrogado ainda na manhã desta quarta-feira, 23, e em seguida, será transferido para a Penitenciária João de Deus Barros, em Picos.

