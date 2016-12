Suspeito de participar da morte de comerciante em Francisco Macedo é preso no interior de Alegrete do Piauí

A Polícia Civil do 13º DP investiga a participação dos irmãos Antônio Amaro de Sousa Marcos e Luiz Amaro de Sousa Marcos [foto acima] no assassinato do comerciante Estevam João dos Santos, fato ocorrido no dia 23 de setembro, na PI 243, no trecho entre as cidades de Francisco Macedo e Padre Marcos.

+ Comerciante é perseguido e morto a tiros

No início da manhã da última quarta-feira, 21, as polícias Civil e Militar realizaram uma operação para cumprir os dois mandatos de prisão expedidos pela Justiça da Comarca de Padre Marcos contra os dois irmãos. A ação foi coordenada pelo delegado Gregory Matos, titular do 13º DP, e contou com a participação de agentes da Civil de Jaicós e Fronteiras, e Militares das Companhias de Jaicós, Simões e Fronteiras, uma equipe de 23 policiais.

A operação resultou na prisão de um dos investigados, Antônio Amaro. Ele foi localizado em sua residência situada na localidade Pocinhos, zona rural do município de Alegrete do Piauí. O suspeito capturado foi encaminhado ao presídio de Picos.

O outro, Luiz Amaro, não foi localizado e é considerado foragido da Justiça. “A polícia continua a procura dele e quaisquer informações a respeito do paradeiro do mesmo podem ser repassadas através do aplicativo DEPRE, da Polícia Civil do Piauí, ou por email (dpjaicos@gmail.com)” disse.

Segundo informou o delegado responsável pelo caso, Dr. Gregory, eles são investigados como executores do comerciante Estevam. “A gente continua o trabalho de investigação com o objetivo de identificar as demais circunstâncias do crime, e investigando se tem a participação de outros elementos, a título de partícipes ou até de mandantes, mas eles [Antônio e Luiz] estão sendo investigados pela Polícia Civil. A gente representou pela prisão deles e o juiz de Padre Marcos determinou”, informou o delegado.

Dr. Gregory informou que no prazo legal o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário para os procedimentos cabíveis.

Cidades Verde