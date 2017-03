Suspeito de sequestrar tesoureira de BB é preso e parte do dinheiro é recuperado

Um dos criminosos suspeitos de participar do sequestro da tesoureira da agência do Banco do Brasil do Ceapi, no dia 15 de fevereiro, e de roubar cerca de R$ 1 milhão da instituição financeira foi preso na segunda-feira (27) quando tentava fugir para o estado do Pará. Com ele foram encontrados R$104 mil em espécie. A polícia também fez o bloqueio de R$ 200 mil.

A prisão foi efetuada por equipes do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), após monitoramento dos suspeitos. O coordenador geral do Greco, delegado Williame Moraes, afirmou que teve informações de que um dos integrantes estava na divisa do Maranhão com Pará e deslocou duas equipes para região.

Do G1