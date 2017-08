Suspeitos de furto de carga do Carvalho vinham da região de Picos

As polícias Civil do Piauí e do Maranhão recuperaram, na manhã desse sábado (05) na zona rural de Timon, uma carga de eletrodomésticos e utensílios de cozinha, roubada do Comercial Carvalho no município de Elesbão Veloso por quatro assaltantes no dia 01 de agosto. A carga foi apreendida em um sítio, cujo proprietário, Luís Flor Sobrinho, foi conduzido à Central de Flagrantes de Timon.

Três dos quatro acusados do roubo foram presos na tarde dessa sexta-feira (04) pela Polícia Militar do Piauí na BR 316, na região de Água Branca. São eles: Clidenor Silva Pereira, o Branco, Josivaldo Ferreira, o Cigano, e Rafael da Silva Sousa. O quarto indivíduo ainda está foragido.

O comandante da PM do Médio Parnaíba, major Lacerda, explicou como se deu a prisão do grupo. “Chegou a informação da possibilidade de um elemento conhecido como Branco passar pela região. Disseram que ele mais outros parceiros estavam vindo da região de Picos. Fizemos barreiras próximo ao município de Lagoinha e achamos suspeito um caminhão de carga e uma Frontier. Ao abordarmos o carro pequeno encontramos o Cigano e o Rafael, pedimos para ver o celular de um deles e vimos ligações perdidas do Branco e fizemos a ligação com o caminhão que passou”, explicou.

O oficial da PM contou que uma equipe policial seguiu o caminhão suspeito e conseguiu interceptá-lo próximo à Estaca Zero. “O motorista quando viu a polícia tentou jogar o caminhão contra a viatura, mas atiramos contra os pneus e conseguimos parar o veículo. O acusado que dirigia conseguiu fugir e pegamos o Branco, que estava rendendo dois trabalhadores [motorista e estivador] dentro do caminhão com uma arma de fogo”, declarou. Foram apreendidas duas armas de fogo com o trio. O caminhão de carga é do Comercial Sousa, localizado na zona norte de Teresina.

Os três homens presos e as duas cargas roubadas foram encaminhados ao Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) da Polícia Civil do Piauí.

GP!