Suspensão do PLAMTA e IAPEP já prejudica milhares de usuários

Mais de 200 mil usuários do Plano Médico de Assistência e Tratamento (PLAMTA) do Governo do Estado do Piauí, e do IAPEP, ambos ligados à administração estadual, e da Previdência dos Servidores do Município de Teresina (IPMT), da gestão municipal, estão sem atendimento médico desde o dia 3 de janeiro deste ano.

Pelo menos 50 estabelecimentos, entre clínicas, hospitais e laboratórios conveniados PLAMTA e IPMT suspenderam os atendimentos aos usuários dos planos em razão dos atrasos no pagamento de repasses do segundo semestre do ano passado.

A suspensão dos atendimentos atingiu consultas, exames e cirurgias eletivas, ficando de fora as urgências e procedimentos em curso, como, por exemplo, pessoas em pós-operatório.

O funcionário público Marcelino Rego reclama da suspensão e lamenta porque sua cirurgia precisa ser feita com urgência. “Eu vim na central para conversar com um dos diretores porque meu processo cirúrgico tem que ser feito com urgência”, disse.

O presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado do Piauí (SINDHOSPI), Jefferson Campelo, afirmou que o impacto causado pelas perdas financeiras para a rede clínico-hospitalar e laboratorial de Teresina, compromete a qualidade dos serviços realizados.

“O IPMT nunca nos procurou para resolver o problema, portanto continua a paralisação. No tocante ao PLAMTA e IAPEP estamos em uma negociação avançada com o governador e secretário de fazenda e diretora geral do IAPEP”, revelou.

Daniele Aita, diretora geral do IAPEP, afirmou que a partir do dia 25 de janeiro deve acontecer o pagamento da fatura do mês de outubro. “Todos os esforços estão sendo realizados para que em fevereiro nós consigamos repassar duas faturas de forma que até março pretendemos regularizar o serviço dentro de 60 dias”, justificou a diretora.

