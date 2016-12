Suspiro em Betânia do Piauí, Vídeo de Natal da Coca cola!

Por Elizabeth Zanovello

Eu, você e todos nós fingimos saber o que é o natal, fingimos assistir o natal.

Achamos que sabemos o significado do natal, aliás, estamos sempre achando que sabemos tudo, mas não sabemos nada, nada mesmo… Sabe quem sabe o que é o natal? Sabe quem sabe assistir um natal, sabe quem sabe nos ensinar o que é o um natal?

As crianças do sertão do Piauí, da localidade Betânia. Elas sim nos ensinam o verdadeiro significado da palavra NATAL, Não precisam pesquisar no wikipedia não precisam consultar Aurélio ou qualquer coisa do gênero. Elas nos ensinam com um singelo olhar de uma inocência cândida, sedentos de água e de pão falta a esperança e não lhe falta o sorriso. Elas nos ensinam o que é o natal com a pureza de seus gestos coroadas de virtude , através de seus rostos generosos e conformados.

Elas sim sabem o sentido do Natal, a gente não.

Suspiro é uma comunidade localizada a 500 km da capital do Piauí, Teresina, no município de Betânia no interior do Piauí. Com pouco mais de oito mil habitantes, com a maior parte dos moradores vivendo abaixo do nível de pobreza, a maioria carente de energia elétrica, água e falta de oportunidades.

A Coca Cola escolheu o município para oportunizar as crianças e a população uma campanha promocional da marca, levando até eles a alegria de pelo menos um dia de Natal.

Parabéns Coca Cola!