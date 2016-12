Sussuapara ganha Selo Unicef por melhorar a vida de crianças e adolescentes

Por João Paulo Leal – Da Redação

O município de Sussuapara conquistou o Selo Unicef – Município Aprovado, Edição 2016. O prêmio é um certificado de reconhecimento internacional, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que reconhece os esforços dos governos municipais que implementam diversas políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

Além de Sussuapara, apenas 39 municípios piauienses conquistaram o selo, que está em sua 16ª edição. Desde a inscrição do município, em 2013, a Comissão Intersetorial Pro-Selo vinha se esforçando dia após dia, desenvolvendo as atividades determinadas no cronograma do Unicef. Fizeram parte da equipe, representantes das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação, contando também com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O prefeito de Sussuapara, Edvardo Rocha, a secretária de Assistência Social, Jesuíta Araújo, bem como a articuladora do selo, Laíse Campos e a assistente social Maria Claudéia, do CMDCA, estão bastante satisfeitos com essa conquista, o que comprova que o município vem fazendo a sua parte na melhoria dos indicadores sociais estabelecidos pelo selo.

O evento de entrega do Selo aos 40 municípios que conquistaram a certificação vai acontecer no próximo dia 19 de dezembro, em Teresina, e deverá contar com a presença do representante do Unicef no Brasil, além do governador do Piauí, Wellington Dias, prefeitos e várias outras autoridades do Estado.