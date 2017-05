Taxa extra da conta de energia será suspensa em junho

A bandeira tarifária de energia elétrica vai ter a cor verde no mês de junho, o que representa que não vai haver novos custos de geração. As cores dessas bandeiras variam de acordo com as condições de eletricidade. Os meses de abril e maio foram vermelhas, mas devido uma maior fluência das vazões que chegaram aos reservatórios das hidrelétricas nesse mês, vai ocorrer a mudança.

O sistema de bandeira tarifárias foi criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para analisar o custo real da energia gerada. Sabendo dessas informações, os consumidores podem variar o consumo para adaptar ao seu orçamento.

As cores das bandeiras de tarifas podem ser verde, amarela ou vermelha e indicam o futuro custo de energia decorrente de atuais condições que a energia pode ser gerada.