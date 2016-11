Taxa extra na conta de energia será suspensa em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), informou nesta sexta-feira (25), que os consumidores brasileiros deixarão de ter cobrança extra na conta de luz em dezembro. No mês de novembro, estava em vigor a bandeira amarela, que implica na cobrança de R$ 1,50 50 para cada 100 kWh de energia consumidos.

Segundo a Aneel, a volta da bandeira verde e a suspensão da taxa extra se deve ao resultado positivo no período de chuvas, que abasteceu os reservatórios das hidrelétricas e assim pôde aumentar a energia disponível com redução de demanda e adição de novas usinas ao sistema brasileiro.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para permitir arrecadação imediata de recursos para cobrir gastos extras com o aumento do uso de eletricidade produzida pelas termelétricas e começou a valer em janeiro de 2015. De acordo com o G1, a energia de termelétricas custa mais caro que as hidrelétricas devido à queima de combustíveis.