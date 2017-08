TCE-PI realiza treinamento do IEGM para gestores da macrorregião de Picos

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) realiza nesta sexta-feira (25), em Picos (310 quilômetros ao sul de Teresina), o I Treinamento do IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal). A ideia é reunir prefeitos e outros gestores públicos de Picos e municípios vizinhos para explicar a finalidade e a importância do IEGM, que passa ser obrigatório para os municípios a partir deste ano.

O IEGM consta de um conjunto de informações fornecidas pelos municípios sobre políticas públicas implementadas nas áreas de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Esses dados foram disponibilizados em questionário respondido pelos municípios entre abril e junho.

O objetivo é, por meio dessas informações, aferir a qualidade e eficácia das políticas públicas e das ações dos municípios. O Treinamento do IEGM em Picos será feito por meio da Escola de Gestão e Controle (EGC) e da equipe de Planejamento Estratégico do TCE-PI. O evento constará de apresentação do IEGM e dos dados da validação das informações fornecidas pelos municípios.

O presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, e o diretor da EGC, conselheiro-substituto Delano Câmara, também falarão sobre as iniciativas do Tribunal para qualificar os gestores e sobre a importância do IEGM para os municípios.