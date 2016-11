TCE vai julgar contas do ex-prefeito Gil Paraibano nesta quarta

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), julgará na próxima quarta-feira, 23, a prestação de contas do ex-prefeito de Picos, empresário Gil Marques de Medeiros, o Gil Paraibano (PP). A análise será referente ao exercício financeiro de 2012, último ano de mandato do ex-gestor.

No julgamento os conselheiros estarão analisando o balanço geral do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do então prefeito Gil Paraibano (PP). Também estarão em análise às contas de alguns órgãos do município, como a secretaria municipal de Educação e também o Fundeb, na época geridos por Luísa Maria Martins Rodrigues.

Ainda serão analisadas as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde, que era gerido por Hildegardes Gomes de Medeiros Borges, a Maninha; Fundo Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade de Verônica Danda Vasconcelos Santos e Fundo Previdenciário, que tinhqa como gestor, José Fradinho Neto Cipriano.

Na mesma sessão serão analisadas as contas de outros gestores de órgãos do município de Picos, dentre os quais os geridos por Francisco de Assis Batista Portela e Alancardete Ferreira Bezerra. Além das contas do então presidente da Câmara de Vereadores, Iata Anderson Rodrigues de Alencar Coelho (PSB).

Processos apensados

O tribunal também vai julgar denúncia contra possíveis irregularidades ocorridas em procedimento licitatório Pregão Presencial nº 008-12, para a contratação de estruturas de som, estrutura de palcos móveis (montagem) com o fim de se realizar pequenos eventos, atribuídos a Gil Paraibano.

A denúncia foi feita pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA-PI), representado pelo seu presidente, Paulo Roberto Ferreira de Oliveira.

De acordo com a pauta do TCE-PI, existe ainda uma representação informando irregularidades na gestão de recursos públicos durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2012, quando a cidade de Picos era administrada por Gil Paraibano (PP).

Composição

A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é composta pelos conselheiros Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga (presidente), Abelardo Pio Vilanova e Silva e Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins. E pelos conselheiros substitutos Jackson Nobre Veras e Alisson Felipe de Araújo.

Fonte: GP1