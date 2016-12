Técnico picoense avalia curso realizado em São Paulo

O ex-auxiliar técnico e treinador em algumas oportunidades da Sociedade Esportiva de Picos (SEP), Cleojones Silva Barbosa, o Ferrim Cearense, participou de 21 a 27 de novembro de um curso de treinadores de futebol. A capacitação foi realizada no estado de São Paulo.

Promovido pelo Sindicato dos Treinadores de São Paulo (SITREFESP) e Federação Paulista de Futebol, o curso foi realizado no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (USP) e no Centro de Treinamento do Nacional Esporte Clube.

A capacitação reuniu treinadores renomados de todo o Brasil e de outros países. O técnico Carlos Alberto Parreira foi um dos palestrantes do evento.

Segundo Ferrim Cearense, o curso foi bem dinâmico e atualizado, com treinamentos e aulas teóricas desde a base até a equipe profissional. “Foi repassado pra gente muitas novidades de treinamentos, trabalhos analíticos e toda essa modernização do futebol, que tem feito a diferença em muitos clubes”, disse.

Ferrim reiterou ainda que este tipo de capacitação é necessário para o técnico de futebol se manter no mercado competitivo de treinadores. “O treinador tem que estar atualizado e modernizado, porque os clubes querem hoje pessoas que estudam o futebol e tem uma boa formação dentro de campo para repassar novos ensinamentos aos jogadores”, pontuou.

O técnico picoense informou que vai realizar outros cursos em busca de mais conhecimento na área.