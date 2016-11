Técnico picoense participará de curso em São Paulo

O ex-auxiliar técnico e treinador em algumas oportunidades da Sociedade Esportiva de Picos (SEP), Cleojones Silva Barbosa, o Ferrim Cearense, estará participando de 21 a 27 de novembro de um curso de treinador de futebol. A capacitação será realizada no estado de São Paulo.

Promovido pelo Sindicato dos Treinadores de São Paulo (SITREFESP) e Federação Paulista de Futebol, o curso será ministrado no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (USP) e no Centro de Treinamento do Nacional Esporte Clube.

Os principais temas que serão discutidos no curso são: organização defensiva e ofensiva; transições defensivas e ofensivas; modelo de jogo; gestão esportiva; análise de desempenho; desenvolvimento técnico nos treinos; psicologia esportiva; serviço social nas categorias de base e jogos reduzidos (como utilizá-los de forma coletiva e individual).

Treinadores renomados como Eduardo Batista e Vagner Mancini irão ministrar palestras durante a capacitação. O curso terá aulas teóricas e práticas.