Tecnologia: É melhor zerar a bateria do celular e carregar até 100%?

A gente sabe: baterias são uma das maiores preocupações em termos de celulares – pesquisa recente colocaram melhorias no item como principal desejo dos brasileiros em 2017. Como a energia dos smartphones dura pouco e temos que usar sempre os carregadores, é bom fazer direito, né?

Primeira coisa: se você deixa a bateria zerar e carrega até 100%, pare com isso.

Veja as dicas dadas pela startup I2GO, especializada em acessórios para celulares.

5. Como carregar mais rápido o celular no carro?

Não espere grandes carregamentos do celular em carros –a corrente (também chamada de amperagem) é bem mais baixa. É comum que às vezes o carregamento seja mais baixo do que o uso do dispositivo em si. Ou seja, torna-se “inútil”. Mas usar o carregador veicular, ligado à saída do acendedor de cigarros, pode ser melhor do que usar a porta USB do rádio do carro.