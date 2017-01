Tenente-coronel Lopes assume comando do 3º BEC

Em solenidade realizada na noite dessa terça-feira (17), o 3° Batalhão de Engenharia e Construção de Picos (3° BEC) recebeu seu mais novo comandante, o tenente-coronel Marcos Bastos Lopes. Ele substituiu o tenente-coronel Emerson Bezerra de Lima, que comandava o Batalhão de Picos há dois anos.

O prefeito Padre Walmir Lima (PT); o deputado estadual Rubem Martins (PSB); o ex-governador do estado do Piauí, Wilson Martins (PSB) e a comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, capitão Ana Cleia Diniz, marcaram presença no evento. Além de militares do exército e familiares e amigos do tenente-coronel Emerson e do novo comandante, tenente-coronel Marcos Lopes.

Em entrevista à imprensa, Lopes afirmou que irá dar procedimento ao trabalho exercido nos últimos dois anos pelo tenente-coronel Emerson. “Nós temos obras do projeto de integração do Rio São Francisco, nós temos que concluir os acessos às estações de bombeamento lá em Petrolândia e Floresta e vamos continuar aqui dando o apoio a sociedade naquilo que foi possível nessas parcerias que o batalhão tem na cidade”, destacou.

O novo comandante frisou também que vai continuar a aproximação do Batalhão com a sociedade. “É intenção nossa continuar e buscar essa integração com a sociedade picoense e de toda microrregião”, pontuou.

Despedida e Gratidão

O tenente-coronel Emerson Bezerra fez um discurso emocionado e agradeceu a todos que contribuíram com o seu trabalho à frente do 3º BEC. Segundo o ex-comandante, o momento é de alegria por ter cumprido a missão, mas também de tristeza por deixar o comando e a cidade de Picos. “Eu saio com a consciência tranquila e o que estava dentro da minha capacidade eu fiz. Estou saindo com a melhor impressão possível tanto da cidade como do Batalhão”, disse.

Emerson reiterou ainda que o momento também é de gratidão pela cidade de Picos, sobretudo pelas parcerias com as entidades e a população em projetos desenvolvidos pelo 3º BEC.

O prefeito Padre Walmir Lima desejou boas-vindas ao novo comandante e lamentou a saída do tenente-coronel Emerson do comando do batalhão. “É um homem de coração, humilde e do povo e esperamos que os projetos e as ações desenvolvidos pelo Emerson tenham continuidade com o novo comandante”, lembrou.

O prefeito informou que já conversou com o novo comandante, o tenente-coronel Marcos Lopes, sobre parcerias entre a Prefeitura e o 3º BEC.

Tenente-coronel Marcos Bastos Lopes

Natural de Teresina, o tenente-coronel Marcos Bastos Lopes tem 44 anos e incorporou ao Exército Brasileiro em 17 de fevereiro de 1990. Lopes já serviu o Exército em diversas cidades do Brasil e em 2008 foi designado para o contingente brasileiro no Haiti na função de oficial de Operações e Inteligência da Companhia de Engenharia de Forças de Paz. Em 2009 foi transferido para o comando da 4ª Região Militar em Belo Horizonte – MG e em 2011 retornou novamente ao Haiti. Dessa vez, ele nomeado foi subcomandante da Companhia de Força de Paz.

O tenente-coronel possui o curso de Especialização em Equipamento de Engenharia; o curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e o curso de Comando em Estado Maior.