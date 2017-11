Terapia do Riso traz Hiran Delmar – O Coxinha dia 18 de novembro

O projeto Terapia do Riso traz a Picos, no dia 18 de novembro, o humorista Hiran Delmar- O Coxinha. O show de humor será realizado no Ciranda-Espaço de Cultura e Lazer, no bairro Umari, em Picos, a partir das 22h. A abertura será com Denilton Júnior cantando o melhor da MPB.

Hiran Delmar é cearense de nascimento e é um apaixonado pelo Ceará. É um humorista bem conhecido e tem uma carreira de muito sucesso. Versátil, é possuidor de uma incrível capacidade de imitar Pessoas e Personagens. Imita com desenvoltura, pessoas famosas e pessoas comuns. Criou mais de cinquenta personagens e todos fazem sucesso nos seus shows, entre eles, COXINHA, ISAÍAS, BEBEL DO JEREISSATI, ZUNIM ZOIÃO, BIA SFLAIT… Hiran Delmar é um artista completo. Cria, ele mesmo, seus Personagens e Tipos, assim como seus roteiros e suas estórias.

Discípulo fiel do Humor de Chico Anísio ( In memorian ) cuida do seu trabalho com esmero e o mais importante pra ele é promover humor da melhor forma, sempre arrancando gargalhadas do seu fiel público, usando situações jocosas do Brasil e do dia-a-dia de personagens comuns que nos cercam. Seu programa “AUTARQUIAS DO HUMOR” é transmitido do Ceará, para várias capitais, através da sua própria produtora, a “HD PRODUÇÃO”.

Informações e vendas no MEK-LIVRARIA E PAPELARIA, LANCHONETE COISA NOSSA, DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS e pelos telefones: (89)9 99834022 – (89) 9 94051274 – (86) 9 99556444.