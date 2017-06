Terapia do Riso traz “Se eu soubesse… tinha nem vindo” com Moisés Loureiro

Moisés Loureiro é ator, humorista, publicitário e roteirista de cinema e TV. Iniciou seus trabalhos com teatro ainda na escola, durante a adolescência. Formou-se em Teatro e Circo pela Cia. Plural de Artes Cênicas, e atualmente é diretor da Cia. Teatro do Improviso.

Seu espetáculo solo “Se eu soubesse… tinha nem vindo” já foi assistido por mais de 200 mil pessoas em diversos estados do Brasil, Portugal e Inglaterra. Além deste espetáculo, o humorista atuou e dirigiu as peças “Eu também vou reclamar” e “Rimprovisando” – o primeiro espetáculo de improviso do Norte e Nordeste.

Além do teatro, Moisés também possui um canal no Youtube. Seus vídeos são publicados todas às terças-feiras. No campo de formação, o ator ministra o workshop “Te Vira! – Improviso para não improvisadores”, onde leva técnicas de improvisação teatral para o meio corporativo.

Em 2017, recebeu o prêmio de melhor comediante stand-up do Ceará pelo Troféu Carlos Câmara e, recentemente, venceu a competição Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, como o mais novo talento do humor brasileiro. Atualmente, Moisés apresenta esquetes do seu solo semanalmente no Teatro do Humor e Cultura Cearense e na Lupus Bier.

Moisés Loureiro vem pela primeira vez a Picos no dia 15 de julho, dentro do Projeto Terapia do Riso, no Ciranda-Espaço de Cultura e Lazer, trazendo a Comédia: “SE EU SOUBESSE…TINHA NEM VINDO” Quem for ao Ciranda – Espaço de Cultura e Lazer, vai poder conferir um grande Espetáculo com o Humorista que conquistou a plateia e os telespectadores no palco do DOMINGÃO… Moisés foi o comediante que mais arrancou gargalhadas dos que o assistiram. Estão, portanto, convidados, todos os amantes do bom humor, do riso e da descontração, para esse encontro. Risadas garantidas…E nós sabemos: Rir ainda é um bom remédio.

