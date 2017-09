Teresina recebe o Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas

“Farmácia: paradigmas, avanços e perspectivas” é o eixo central do Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas, que acontece esta semana, de 14 a 16 de setembro, no Centro de Convenções Atlantic City, em Teresina-PI. Mais de 20 palestrantes de todas as regiões do país se revezam na sétima edição do evento para apontar caminhos e novas soluções no exercício profissional e na gestão da saúde, trazer novas realidades e demonstrar o que há de mais atual nas diversas áreas das ciências farmacêuticas, seja na tecnologia industrial de fármacos, na tecnologia de fitomedicamentos ou na terapia celular.

Cinco minicursos abrem o congresso, durante toda quinta-feira, 14, abordando citologia clínica, aplicação de injetáveis, farmácia hospitalar, hematologia e o papel do farmacêutico no emagrecimento e suplementação. Nos dias seguintes serão apresentadas palestras e mesas-redondas, simultaneamente em quatro salas, em três horários na sexta-feira, e dois horários no sábado. O evento terá ainda estandes, shows culturais e praça de alimentação.

A solenidade de abertura acontece às 19h desta quinta-feira, 14, com presença confirmada do presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João, seguida da palestra magna com o renomado farmacêutico mineiro, Gerson Pianetti, que irá abordar a “Qualidade de medicamentos: questão de segurança pública”. A premiação será no encerramento, ao final da manhã de sábado.

https://youtu.be/GOuckeEUw1U