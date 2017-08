Teste científico fácil mostra se a gasolina do posto está adulterada

Na hora de abastecer o tanque em um posto de gasolina novo sempre bate a dúvida se o combustível é confiável. A adulteração do combustível é ilegal, mas bastante comum: de janeiro a novembro, a ANP (Agência Nacional do Petróleo) já fez 577 autos de infração por má qualidade no Brasil, com 124 interdições.

Como saber se o combustível é de confiança? Os físicos do grupo Ciência em Show ensinam no vídeo acima um teste simples para checar a quantidade de gasolina no combustível comprado.

No Brasil, conforme resolução, é permitido até 27% de álcool misturado à gasolina que compramos. Uma quantidade de álcool, ou de outra substância, acima desse nível significa que o combustível está fora das regras e você está sendo enganado.

Os físicos Wil Namen, Gerson Julião e Daniel Ângelo fazem uma experiência na qual conseguem separar o álcool do combustível e, assim, podem verificar se a porcentagem está dentro dos padrões estabelecidos em lei.

Isso só é possível porque o álcool tem uma afinidade de ligação química maior com a água do que com a gasolina. Então, ao adicionar água, ela consegue separar o álcool, e a gasolina pura fica em cima da mistura. Aí, é só fazer uma conta simples e calcular a porcentagem.