Teto desaba e destrói residência em Pio IX

Na manhã dessa sexta-feira, 26, uma residência na Rua Sebastião Arrais no centro de Pio IX foi totalmente destruída após o teto desabar. Não houve feridos.

No local funcionava uma fábrica de picolés e a movimentação de pessoas era constante. A residência preservava uma estrutura construída há décadas e provavelmente isso ocasionou a ocorrência.

De acordo com Enéas, proprietário da residência, havia uma pessoa no cômodo no momento do acidente e ao ouvir os primeiros barulhos conseguiu correr e não ileso.

“Graças a Deus ninguém se feriu, por pouco uma pessoa que estava no cômodo não ficou soterrada, ela ouviu os primeiros barulhos e correu”, declarou Enéas.