TIM dribla decisão da justiça e diz que continuará com vendas de linhas no Piauí

A operadora TIM, embora tenha sido judicialmente proibida de vender novas linhas e realizar portabilidade no Piauí, informou em nota hoje (23) que não deixará de comercializar seus produtos no Estado.

Ela alega que um recurso interposto pelo seu setor jurídico ainda não foi julgado. A empresa também afirma que foi intimada em outubro de 2016, quando requereu o recurso.

“A TIM informa que foi intimada da decisão em outubro de 2016 e interpôs o recurso cabível, que está pendente de julgamento”, informa a nota.

Segundo a operadora, todos os índices estão dentro das metas e por tanto, não deixará de atuar comercialmente por conta da decisão.

A empresa esclarece, ainda, que todos os municípios atendidos pela operadora no Piauí apresentam índices de qualidade enquadrados nas metas citadas na decisão, portanto, a companhia continua comercializando seus serviços e produtos no estado do Piauí.

